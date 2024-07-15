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Samsun'da Muhtarlık Seçimi Husumeti Sonucu 2 Kardeş Öldü, 3 Kişi Tutuklandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde muhtarlık seçimi husumeti nedeniyle yaşanan olayda, pompalı tüfekle ateş açan zanlı 2 kardeşi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.

Samsun'da muhtarlık seçimi husumetinden dolayı pompalı tüfekle 2 kardeşi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı ile birlikte 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Olay, Çarşamba ilçesi Emirli Mahallesi'nde dün akşam saat 23.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim A. pompalı tüfekle Eren Kılıç (23) ve ağabeyi Emre Kılıç'a (31) pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Kılıç kardeşlerin yanı sıra Zafer E.T. (20) ve Gökhan İ. yaralandı. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Kılıç kardeşler yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yaralılardan Gökhan İ., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Gökhan İ. daha sonra taburcu oldu. Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan diğer yaralı Zafer E.T. de tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Her iki yaralı da jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili Yusufhan T.'yi de gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan İbrahim A.'yı yakaladı. Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan İbrahim A., Gökhan İ., Zafer E.T. ve Yusufhan T., bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların sevki sırasında adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Gökhan İ. serbest bırakılırken, İbrahim A., Zafer E.T. ve Yusufhan T. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çarşamba Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

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