Samsun'da Motosikletli Kurye Trafik Kazası Geçirdi

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletli kurye yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Kuzeyyıldızı Mahallesi Mustafa Zıvalı Bulvarı Mert Irmağı Köprüsü girişinde Ercan Güney idaresindeki 55 ACE 73 plakalı otomobil, önüne çıkan kediye çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Rıdvan Bahar yönetimindeki 55 ANJ 498 plakalı motosiklet, otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Rıdvan Bahar, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Ercan Güney, önüne kedi çıkınca yavaşladığını ve arkadan gelen motosikletin çarptığını söyledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN