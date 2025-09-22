Haberler

Samsun'da Motosikletli Kurye Trafik Kazası Geçirdi

Samsun'da Motosikletli Kurye Trafik Kazası Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletli kurye Rıdvan Bahar yaralandı. Kazaya, otomobil sürücüsünün önüne çıkan kedi sebep oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletli kurye yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Kuzeyyıldızı Mahallesi Mustafa Zıvalı Bulvarı Mert Irmağı Köprüsü girişinde Ercan Güney idaresindeki 55 ACE 73 plakalı otomobil, önüne çıkan kediye çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Rıdvan Bahar yönetimindeki 55 ANJ 498 plakalı motosiklet, otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Rıdvan Bahar, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Ercan Güney, önüne kedi çıkınca yavaşladığını ve arkadan gelen motosikletin çarptığını söyledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ses çıkaran çocuklara kurşun yağdırdı! 14 yaşındaki Hiranur ölümle pençeleşiyor

'Ses çıkaran' çocukları kurşunladı! Gencecik kız ölümle pençeleşiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye güzeli İdil Bilgen, ABD'de cerrahi asistanlık eğitimine başladı

Bingöl'e atanan Türkiye güzeli kariyerinde yeni bir yol seçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.