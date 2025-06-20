Samsun'da Motosikletlerde Usulsüz Silindir Hacmi Artışı Operasyonu: 12 Gözaltı

Samsun'da Motosikletlerde Usulsüz Silindir Hacmi Artışı Operasyonu: 12 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, motosikletlerin silindir hacimlerinin usulsüz bir şekilde artırıldığı tespit edildi. 12 kişi gözaltına alındı ve bazı motosikletlerde motor hacmiyle oynandığı belirlendi.

Samsun merkezli 6 ilde "motosikletlerde usulsüz silindir hacmi artışı" ile ilgili düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda önemli bir operasyona imza atıldı. Yapılan çalışmalar sonucu, Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV) muafiyeti, muayene, trafik sigortası ve sürücü belgesi işlemlerinde sağlanan kolaylıklardan faydalanmak amacıyla, silindir hacmi 50 cc ve altında olan, basit günlük kullanım amacıyla üretilen motosikletlerin motor kısımlarında değişiklik yapıldığı tespit edildi.

Bazı bayiler tarafından, motosikletlere piston dönüşüm kiti eklenerek silindir hacimlerinin usulsüz şekilde artırıldığı ortaya çıkarıldı. Samsun merkezli olarak Ankara, Ordu, Düzce, Bolu ve Sinop illerini kapsayan eş zamanlı operasyon kapsamında, bilirkişi raporları doğrultusunda toplam 12 motosiklette motor hacmiyle oynandığı netleştirildi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan 11 kişi serbest bırakılırken, U.Ö.(31) ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi

Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır

Kremlin'den tarihi rest: İsrail bunu yaparsa Pandora'nın kutusu açılır
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Afrika'da sel felaketinde 92 kişi hayatını kaybetti

Ülke felakete sürüklendi! Acı bilanço her geçen saniye artıyor
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim

ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump beklenen açıklamayı yaptı
Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu

Belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklar çöplerle doldu
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı

Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.