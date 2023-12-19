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Samsun'da motosikletler çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen kazada, iki motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde iki motosikletlin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Soğukçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan E.A. (66) idaresindeki tescilsiz motosiklet ile karşı yönden ve ters istikametten gelen S.H. (30) idaresindeki tescilsiz motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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