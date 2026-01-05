Haberler

Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Samsun'da motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, polis inceleme başlattı.

Samsun'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı İç Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan çıkan Furkan Y. idaresindeki 55 ASM 871 plakalı motosiklet, yaya yolu olmayan yerde yolun karşısına geçmeye çalışan Cabbar C.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı yayaya ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
