Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Samsun'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı İç Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan çıkan Furkan Y. idaresindeki 55 ASM 871 plakalı motosiklet, yaya yolu olmayan yerde yolun karşısına geçmeye çalışan Cabbar C.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı yayaya ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - SAMSUN