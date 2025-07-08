Samsun'da Motosiklet ve SUV Araç Çarpıştı

Samsun'da Motosiklet ve SUV Araç Çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde Ata Kavşağı'nda meydana gelen kazada motosiklet ile SUV araç çarpıştı. Can kaybı ya da yaralanma olmadan her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kavşakta çarpışan motosiklet ile SUV araçta hasar meydana geldi.

Kaza, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki Ata Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 APN 201 plakalı motosiklet ile 55 ALH 332 plakalı SUV tipi otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybı ya da yaralanma olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil

Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özel'den çok konuşulacak itiraf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 3 imza birden

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'de 3 imza birden
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.