Samsun'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Atakum ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.
SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Golf Kulübü yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki 04 ABF 079 plakalı motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - SAMSUN
