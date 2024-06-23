Samsun'da motosiklet sürücüsü refüje çarptı, hayatını kaybetti
Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü refüje çarptı ve hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'un Alaçam ilçesinde refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun-Sinop karayolu Etyemez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Hasan Berkay Eyvaz (23) idaresindeki 57 AAC 849 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN