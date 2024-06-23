Üye Girişi
Haberler

Samsun'da motosiklet sürücüsü refüje çarptı, hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü refüje çarptı ve hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Etyemez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Hasan Berkay Eyvaz (23) idaresindeki 57 AAC 849 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Alaçam Samsun Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu

İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu

 Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

 Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler

Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler

 Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir attı

Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title