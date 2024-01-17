Samsun'da motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Motosiklet sürücünün takla atarak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Aziziye Caddesi ile Övgü Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde motosikleti ile seyir halinde ilerleyen Aytaç K.'ya sokak ile caddenin kesiştiği noktada otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu havada takla atan motosiklet sürücü o sırada park halinde olan başka bir otomobile çarparak yere düştü. Kazada yaralanan Aytaç K., kendisine çarpan sürücü tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN