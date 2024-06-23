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Samsun'da motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Samsun'un Alaçam ilçesinde refüjdeki bariyerlere çarparak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde refüjdeki bariyerlere çarparak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Etyemez mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Hasan Berkay Eyvaz (23) idaresindeki 57 AAC 849 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarpmıştı. Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden Eyvaz'ın Sinop'un Ayancık ilçesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı ve Niğde nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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