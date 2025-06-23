Samsun'da Motosiklet Sürücülerine Denetim
Bafra ilçesinde yapılan denetimlerde kasksız ve ehliyetsiz motosiklet sürücülerine ceza uygulandı. Kurye sürücülerine ruhsata işlenmemiş ekipmanlar nedeniyle de cezalar kesildi. Emniyet, denetimlerin süreceğini duyurdu.
Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği uygulamada, kasksız motosiklet kullanan sürücüler ile ehliyetsiz sürücülere cezai işlem uygulandı. Ayrıca kuryelik yapan bazı sürücülerin motosikletlerinde bulunan, ancak ruhsata işlenmemiş taşıma aparatları ve ek donanımlar nedeniyle de cezalar kesildi.
Polis ekipleri denetimlerin devam edeceğini belirtirken, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa