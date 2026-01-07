Samsun'da motosiklet servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı

Samsun'da motosikletin servis minibüsüne çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan T. (22) idaresindeki 55 AOH 588 plakalı motosikletli kurye, yolcu indirmek için yolun sağında duran Savaş B. yönetimindeki 55 C 0551 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN