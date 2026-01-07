Haberler

Samsun'da motosiklet servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı
Samsun'da motosikletin servis minibüsüne çarpması sonucu 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, İlkadım ilçesinde meydana geldi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da motosikletin servis minibüsüne çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan T. (22) idaresindeki 55 AOH 588 plakalı motosikletli kurye, yolcu indirmek için yolun sağında duran Savaş B. yönetimindeki 55 C 0551 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
