Motosiklet otomobile saplandı
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet, otomobilin ön çamurluğu ile kapısı arasına saplandı. Kaza maddi hasarla atlatıldı ve çevredeki vatandaşlar ilginç görüntüyü dikkatle izledi.
Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yoldan caddeye dönen 55 AOE 488 plakalı Fiat Egea marka otomobil ile 55 ALU 866 plakalı Mondial 125 UAG model motosiklet çarpıştı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kazanın ardından ilginç bir görüntü oluştu. Motosiklet, otomobilin ön çamurluğu ile kapısı arasına saplandı. Kaza sonrası ortaya çıkan görüntüyü çevredeki vatandaşlar dikkatle izledi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa