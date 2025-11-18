Haberler

Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Tahir Sancar yaralandı. Kaza, yol çalışması nedeniyle yerleştirilen dubalara çarparak gerçekleşti. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmamakta.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop yolu AVM karşısında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop'tan Samsun istikametine seyir halinde olan Tahir Sancar (22) yönetimindeki 55 ASL 778 plakalı motosiklet, yol çalışması nedeniyle şerit yönlendirmesi için yerleştirilen dubalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü, yol levhasına çarparak yere düştü. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

