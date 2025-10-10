Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeyken motosikletiyle düşen sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kalkancı Mahallesi 602 Sokak'ta 55 AJG 595 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Muhammet E. (43), dengesini kaybederek motosikletiyle birlikte yere düştü. Kazada yaralanan Muhammet E., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN