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Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Umut Y. yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Umut Y. yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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