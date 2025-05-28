Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Kapıya Çarparak Yaralandı
Samsun'da iki aracın arasından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü, bir aracın açılan kapısına çarparak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da iki aracın arasından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü, araçlardan birinin açılan kapısına çarparak yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Meydan Tramvay İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 55 ARH 859 plakalı motosikleti kullanan Oğuzhan A. (33) trafikte 2 araç arasında geçmeye çalışırken araçlardan birinin kapısı açıldı. Kapıya çarpan motosiklet sürücü düşerek yaralandı. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa