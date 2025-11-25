Samsun'da Motosiklet Kazası: Kadın Sürücü Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrildiği kazada kadın sürücü yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Ray Sokak üzerinde meydana geldi. 55 AIB 869 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan kadın sürücü, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek devrildi. Yere düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. - SAMSUN