Samsun'da Motosiklet Kazası: Genç Yaralandı

Samsun'da Motosiklet Kazası: Genç Yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklet sürücüsü B.K. direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi Öğretmenevi mevkisinde meydana geldi. 55 AID 083 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan 18 yaşındaki B.K. yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda dengesini kaybederek motosikletiyle birlikte düştü. Vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 18 yaşındaki genç ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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