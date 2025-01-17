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Samsun'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

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Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lale Sokak'tan Samsun 1. Sokağa dönüş yapan Nevzat Aydın idaresindeki 55 KR 149 kamyonete sağından geçmeye çalışan Seyithan Yazılı idaresindeki 46 AGY 125 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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