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Samsun'da motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü teslim oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan G.K. (19) idaresindeki 55 TD 130 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Akça'nın (64) kullandığı 55 JK 998 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Akça, hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Samsun Bafra Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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