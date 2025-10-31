Haberler

Samsun'da Motosiklet Kazası: Ambulans Sürücüsü Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Motosiklet Kazası: Ambulans Sürücüsü Adliyeye Sevk Edildi
Samsun'da bir ambulansın motosiklete çarpması sonucu 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Nijat Kazimli yaşamını yitirdi. Kaza sonrası gözaltına alınan ambulans sürücüsü, 'taksirle adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 19 yaşındaki motosikletli üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan ambulans sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan aldığı hastayı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine bıraktıktan sonra geri dönen Şakir Ü. (39) idaresindeki 57 AAG 590 plakalı, Sinop İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulans, OMÜ Rektörlük Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçip Azerbaycan uyruklu OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Nijat Kazimli'nin (19) kullandığı 48 ADC 584 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kazimli, kaldırıldığı OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili gözaltına alınan ambulans sürücüsü Şakir Ü., "taksirle adam öldürmek" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
