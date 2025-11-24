Samsun'da Motosiklet Kazası: 23 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı

Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin 23 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi ile Yıldıray Çınar Bulvarı'nın kesiştiği noktada saat 17.40 sıralarında meydana geldi. Gamze Y. idaresindeki 55 JY 295 plakalı otomobil, Mertcan Akgöz (23) yönetimindeki 55 ANT 689 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Akgöz, olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN