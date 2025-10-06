Haberler

Samsun'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet, ticari taksiye çarpmamak için manevra yaparken devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden çıkan bir çocuğa çarpmamak için yavaşlayan ticari taksinin arkasından gelen Metin Daştan idaresindeki 55 APC 272 plakalı motosiklet, taksiye çarpmamak için manevra yapınca devrilerek savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Metin Daştan ve yanında bulunan Furkan Uyar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı giydiği şeffaf elbisesi ile Paris'i salladı

Ünlü şarkıcı giydiği şeffaf elbisesi ile Paris'i salladı
Ne İstanbul ne de Ankara! İşte son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili

Son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.