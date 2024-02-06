Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletin çarptığı 2 yaya yaralandı.

Kaza, Gençlik Caddesi Kirazlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K.'nin (19) kullandığı 55 JK 659 plakalı motosiklet yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Yakup İlhan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kayan motosiklet yaya Mahmut Rahmi Karaosmanoğlu'na da vurdu. Kazada yaralanan yayalar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN