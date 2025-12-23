Haberler

Samsun'da genç motosikletlinin öldüğü kazada sürücü adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü 'taksirle ölüme sebep olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki motosikletlinin hayatını kaybetmesinin ardından kazaya karışan otomobil sürücüsü 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaza, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Miraç Birinci (18) idaresindeki 55 APM 641 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan Yunus İsmail P. (24) yönetimindeki 55 AU 028 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet refüjdeki ağaca çarparak otomobilin önüne düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Miraç Birinci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü Yunus İsmail P. ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan sürücü, 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


