Samsun'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, motosikletin kaldırıma çarpması sonucu 19 yaşındaki sürücü yaralandı. Kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi etkili oldu. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Tekkeköy Kavşağı viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda A. (19) idaresindeki 61 AFL 768 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN