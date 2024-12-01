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Samsun'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

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Samsun'da motosikletin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet hafif ticari araca arkadan çarptı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da motosikletin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Hakan Yılmaz idaresindeki 55 AOZ 583 plakalı motosiklet, Mete Yol yönetimindeki 55 AIG 61 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Hakan Yılmaz ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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