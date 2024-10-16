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Samsun'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

Samsun'da motosikletin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Meriç (27) idaresindeki 60 ABB 296 plakalı motosiklet, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Karakaş'ın kullandığı 34 GD 2282 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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