Samsun'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kazada 1 hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Kemal K. (34) idaresindeki 55 AGV 773 plakalı hafif ticari araç, Altınay Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Erdoğan'ın (67) kullandığı 55 NY 557 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan sürücü Kemal K, araçta yolcu olarak bulunan Anıl N. (29) ve motosiklet sürücüsü İsmail Erdoğan sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN