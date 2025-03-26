Samsun'da Motosiklet Kazalarını Önlemek İçin Uygulamalı Eğitim

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro ve Jandarma Trafik ekiplerince motosiklet sürücülerine uygulamalı sürüş teknikleri bilgilendirmesi yapıldı.

Motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında Kent Meydanı'nda düzenlenen parkurda sürücüler ter döktü. Sürücüler zaman zaman zorlansa da testi başarıyla geçti.

Trafik Büro Amiri Erdem Türksever, "Trafikte dolaşımda bulunan araçların yüzde 20'sini motosikletler, kaza yapan araçların yüzde 60'lık dilimini de motosiklet kazaları oluşturuyor. Bu kazalar, hız ve kontrolsüz kavşak geçişleri gibi nedenlerle meydana geliyor. Motosiklet sürücülerinin hız ve kavşak geçişlerinde daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ise "İçişleri Bakanlığımızın 'Bir Kural, Bir Ömür' kampanyası doğrultusunda güvenli sürüş eğitimi düzenledik. Bu eğitimlerle kazaları en aza indirmeyi, güvenli motosiklet sürüşünü sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN