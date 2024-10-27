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Samsun'da Motosiklet Kamyonetle Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı

Samsun'da Motosiklet Kamyonetle Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mertcan Erdoğan, bir kamyonetle çarpışarak ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mertcan Erdoğan (19) idaresindeki 55 APH 420 plakalı motosiklet, İsmail Keş yönetimindeki 55 JS 437 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Erdoğan, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa İlkadım samsun Yaşam Kaza

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