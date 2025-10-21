Haberler

Samsun'da Motosiklet ile Pikap Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'da Motosiklet ile Pikap Çarpıştı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ve pikap çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Zehra A. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım ilçesinde motosiklet ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde, Samsun Valiliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zehra A. idaresindeki 55 ATN 430 plakalı motosiklet ile Nihat Y. yönetimindeki 34 KFJ 235 plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Zehra A., motosikletiyle birlikte yere savrularak yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
