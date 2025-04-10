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Samsun'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, motosikletin bir otomobile çarpması sonucu gerçekleşti ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yenimahalle Millet Bahçesi karşısında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkay Sarı idaresindeki 55 ARH 211 plakalı motosiklet ile Uğur Korkmaz'ın kullandığı 55 ACJ 932 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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