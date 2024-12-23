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Samsun'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otomobilin sollama yapması sonucu motosikletli kurye ile çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Samsun'da öndeki aracı sollayan otomobilin karşı yönden gelen motosikletli kurye ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Batıpark yan yol Borning Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orbay S. (79) idaresindeki 55 AGH 043 plakalı Dacia marka otomobil, önündeki aracı sollamak isterken karşı yönden gelen İlker Baş idaresindeki 55 APN 843 plakalı bir lokantaya ait motosikletli kurye ile çarpıştı. Parçalanan motosikletten yola savrulan kurye İlker Baş yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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