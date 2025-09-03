Samsun'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Sağlam idaresindeki 55 APC 822 plakalı motosiklet ile Hüsnü Dirim yönetimindeki 07 BSA 326 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Sağlam, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN