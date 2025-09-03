Haberler

Samsun'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Samsun'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ali Sağlam yaralandı. Olay yerine gelen ambulans, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Sağlam idaresindeki 55 APC 822 plakalı motosiklet ile Hüsnü Dirim yönetimindeki 07 BSA 326 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Sağlam, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

