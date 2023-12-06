Samsun'da Motosiklet Hırsızlığından Tutuklama

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir motosiklet hırsızlığı olayı yaşandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Motosiklet hırsızlığından tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da motosiklet hırsızlığından gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet satışı yapan bir işyerinin önünden kilitli halde bulunan motosiklet çalındı. İşyeri sahiplerinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri olayla ilgili E.K.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.