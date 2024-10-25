Samsun'da Motosiklet Hırsızlığı: 24 Suç Kaydı Olan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da 24 suç kaydı bulunan bir kişi motosiklet çalıp sattı. Polisin takibi sonucu yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Okay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde 11 Ekim'de meydana geldi. Park halindeki motosikleti çalan 24 suç kaydı bulunan M.I. kayıplara karıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan M.I. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çalıntı motosiklet ise polis tarafından bulunup sahibine teslim edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.I. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN