Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' diyenlere sert çıktı

"Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" diyenlere sert çıktı

 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı

Terör örgütünün uykularını kaçıracak görüntü

 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

61 yıl sonra bir ilk! Tüyleri diken diken eden kare
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler

Esad çiftini kahredecek görüntüler

Samsun'da Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Samsun'da Motosiklet Hırsızı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki bir motosikletin çalınmasının ardından yapılan operasyonla B.E. (42) gözaltına alındı ve tutuklandı.

Samsun'da motosiklet hırsızlığından gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde 10 Aralık gecesi park halindeki bir motosiklet çalındı. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili B.E.'yi (42) yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

10 TL'ye tost satan esnafa herkes aynı soruyu soruyor
img

Dünyaca ünlü termos markası ürünlerini geri çağırıyor
img

Kartlardaki paralar silinecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

14 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Başak, Kova, Yengeç, Akrep burcu yorumu! 14 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hep Otuz Üç Yaşında filmi konusu nedir? Hep Otuz Üç Yaşında nasıl izlenir? Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret zammı hangi tarihte açıklanacak? Dünya Kupası elemeleri ne zaman başlıyor? Çeyrek altın ne kadar? 13 Aralık gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Fransa'nın yeni Başbakanı kim oldu? François Bayrou kimdir, kaç yaşında ve görevleri neler? Türkiye 2026 Dünya Kupası elemelerinde hangi grupta? 2026 Dünya Kupası kura çekimi grupları belli oldu mu? Türkiye hangi grupta? Osman Bilgin kimdir, neden soruşturma açıldı? Osman Bilgin'in mal varlığı ne kadar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.