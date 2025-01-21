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Samsun'da Motorlu Taşıtlar Sınavında Kopya Düzeni Yakalandı

Samsun'da Motorlu Taşıtlar Sınavında Kopya Düzeni Yakalandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde motorlu taşıtlar sınavına kopya düzeneğiyle giren bir kişi ve dışardan yardım eden organizatör polisin takibi sonucu gözaltına alındı. Yapılan aramalarda birçok elektronik cihaz ele geçirildi.

Samsun'da kopya düzeneğiyle motorlu taşıtlar sınavına giren bir kişi ile kendisine dışardan yardım eden şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir lisede motorlu taşıtlar sınavına giren bir şahsın elektronik cihazlarla dışarıdan yardım alacak şekilde tasarlanmış kopya düzeneğiyle sınavı geçmeye çalıştığı tespit etti. Gizli kopya düzeneğiyle sınava giren M.K. (51) ve okula yakın bir araçta gizli düzeneği yöneten organizatör C.K. (53), polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların üst ve araç aramalarında; 2 adet mikro casus kulaklık, 1 adet kamufle edilmiş yaka kamerası, 2 adet mobil wifi aktarım cihazı, 3 adet cep telefonu, 1 adet düzenek bataryası, 5 adet küçük kulaklık pili, 4 adet sim kart, 1 adet cımbız, 1 adet düzenek için hazırlanmış düğme, 2 adet şarj adaptörü ve kablosu ile 2 adet bant ele geçirildi.

"Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan gözaltına alınan 2 kişi bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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