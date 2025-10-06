Samsun'da Motorlu Bisiklet Kaza Yaptı: Bir Yaralı

Samsun'da bir motorlu bisiklet, yayaya yol vermek için duran otomobile çarpmamak için fren yapınca devrilerek sürüklendi. Kazada otomobile çarpan sürücü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Lise Caddesi Doğumevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serpil Karabiçak (61) idaresindeki 55 ARR 642 plakalı motorlu bisiklet, yaya geçidinde yayaya yol vermek için duran Sadık Dereli yönetimindeki 34 KRN 720 plakalı otomobile çarpmamak için fren yaptı. Ancak dengesini kaybeden sürücü, motoruyla birlikte devrilerek otomobile çarptı.

Kazada yaralanan Serpil Karabiçak, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN