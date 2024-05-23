Samsun'da motokurye otomobil ile çarpıştı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile çarpışan motokurye yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.Ş. idaresinde 55 ADR 809 plakalı motokurye, Fen Lisesi Kavşağı'nda M.E.B.'nin kullandığı 06 DS 0435 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kurye yola savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmeleri üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye Z.Ş., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN