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Samsun'da Motociklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Motociklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken yola gerilen çit teline takılan 22 yaşındaki Yusuf Yanıkkan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde motosikleti ile seyir halindeyken yola gerilen çit teline takılan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Yeniçelik Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile işe gitmek için yola çıkan Yusuf Yanıkkan (22) yol kenarında bulunan tarlaya çekilmek için gerilen çit teline takılarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, boynundan yaralanan Yanıkkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yanıkkan'ın cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Vezirköprü Güvenlik 3-sayfa samsun Yaşam Olay Kaza

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