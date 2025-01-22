Samsun'da Mobilya Ustası Engin Usta Evinde Ölü Bulundu

Samsun'da mobilya ustası şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk babası mobilya ustası Engin Usta'ya (46) ulaşamayan yakınları, itfaiye yardımıyla kapıyı açtılar. Engin Usta evinde hareketsiz halde bulundu. Polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Usta'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Engin Usta'nın cansız bedeni savcının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Usta'nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN