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Samsun'da Mobilya Ustası Engin Usta Evinde Ölü Bulundu

Samsun'da Mobilya Ustası Engin Usta Evinde Ölü Bulundu
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 46 yaşındaki mobilya ustası Engin Usta, evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının ulaşamadığı Usta'nın kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor. Olayla ilgili incelemeler sürmekte.

Samsun'da mobilya ustası şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk babası mobilya ustası Engin Usta'ya (46) ulaşamayan yakınları, itfaiye yardımıyla kapıyı açtılar. Engin Usta evinde hareketsiz halde bulundu. Polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Usta'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Engin Usta'nın cansız bedeni savcının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Usta'nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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