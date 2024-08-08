Samsun'da Mobilya İmalat ve Satışı Yapan İşyerinde Yangın Çıktı

Samsun'da mobilya imalat ve satışı yapılan bir işyerinde çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi Merkez Organize Sanayi Bölgesi(OSB) içinde bulunan 3 katlı Karaca Mobilya isimli işyerinde meydana geldi. Birinci katının satış yeri ile 2 ve 3'üncü katının ise mobilya imalatı olarak kullanılan kısımda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İşyerinden çıkan dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İşyeri sahipleri dükkanda kalan mallarını dışarıya taşıdı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. İşyerinde maddi zarar oluştu.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN