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Samsun'da Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

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Samsun'da bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, çevredeki diğer fabrikalara sıçramadan söndürüldü.

Samsun'da bir mobilya fabrikasında çıkan ve kontrol altına alınan yangın, yeniden alevlendi. İtfaiyenin seferber olduğu yangın, çevredeki diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Tekkeköy ilçesi İlkadım Sanayi Sitesi'nde yer alan Karaca Mobilya isimli fabrikada saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İmalat ve satışın yapıldığı fabrikanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, itfaiyenin ayrılmasından sonra fabrikanın üst katında ısınan yanıcı maddelerin tutuştu. Alevlerin yükselmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis de güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.

8 Ağustos'ta da yangın çıkan fabrikada aynı gün başlayan 2. yangına itfaiye ekipleri 3 farklı bölgeden müdahalede bulundu. Yangın, mobilya fabrikası bitişiğinde bulunan 2 mobilya, 1 masa-sandalye fabrikası ve 1 yedek parça mağazasına sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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