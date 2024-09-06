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Samsun'da Mobilya Fabrikasında İkinci Kez Yangın Çıktı

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Samsun'da bulunan Karaca Mobilya isimli fabrikada bir ay arayla ikinci kez yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Samsun'da bir mobilya fabrikasında çıkan yangın çevrede panik oluşturdu. Aynı fabrikada bir ay arayla ikinci kez yangın çıkması dikkat çekti.

Yangın, Tekkeköy ilçesi İlkadım Sanayi Sitesi'nde yer alan Karaca Mobilya isimli fabrikada saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İmalat ve satışın yapıldığı fabrikanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mobilya eşyalarının bulunduğu alana anında müdahale etti. İtfaiye erleri yangının çıktığı kata daha kolay ulaşabilmek için balyozla camları kırarken, diğer itfaiye personelleri de hortumlarla söndürme işlemi gerçekleştirdi. Yangın, yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Aynı fabrikada 8 Ağustos'ta da yangın çıkmış, büyük çapta maddi zarar oluşmuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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