Samsun'da Miras Kavgası Kanlı Bitti: Enişte 2 Kardeşi Vurdu

Samsun'da 2 kardeşi miras meselesi yüzünden tabancayla vurarak yaralayan eniştenin evinde aralarında el bombasının da bulunduğu çok sayıda silah ve muhimmat ele geçirildi.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Fatih Ç. (38) ve Sultan Ahmet Ç. (36) adlı kardeşler, bir süre önce diğer 3 kardeşleri ile Samsun'a izne geldi. Bugün uçakla Almanya'ya dönecek olan kardeşler, valiz ve bavullarını apartman girişine çıkardıkları sırada aynı binada oturan halalarının eşi Mutlu İ. (49) ile karşılaştılar. Aralarında miras meselesi yüzünden husumet bulunan kardeşler ile Mutlu İ. arasında bakışma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkartan enişte Mutlu İ., gurbetçi kardeşler Fatih Ç. ve Sultan Ahmet Ç.'yi bacaklarından vurarak yaraladı. Kanlar içinde kalan kardeşler, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mutlu İ. ise polis tarafından suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerine gelen Mutlu İ.'nin yakınları ise, yaralı kardeşlerle tartışarak, yumruklu saldırıda bulundu. İki tarafın tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı kavgayı polis, biber gazı ile müdahale ederek ayırdı. Birbirlerini darp sonucu yaralayan taraflar, takviye polislerin gelmesiyle gözaltına alındı.

Öte yandan, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan enişte Mutlu İ.'nin evinde ve evinin çatı katında yapılan aramada adeta cephanelik ele geçirildi. Yapılan aramalarda 1 adet el bombası, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet tüfek, 965 adet fişek, 380 adet kartuş, 10 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi. Mutlu İ. hakkında 2 kişiyi silahla yaralamanın yanı sıra "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından da yasal işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - SAMSUN