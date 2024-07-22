Samsun'da Miras Anlaşmazlığı Yüzünden Eniştesini Tabancayla Yaralayan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da miras anlaşmazlığı yüzünden eniştesini tabancayla vurarak yaralayan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (50) miras anlaşmazlığı yüzünden eniştesi M.Y.'yi (67) tabancayla iki ayağından yaraladı. Yaralı enişte kendi aracıyla olay yerinden kaçarak, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğüne sığındı. Polislerin çağırdığı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y. tedavi altına alındı. Polis tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanan M.B. ise gözaltına alındı.

M.B., olayın miras anlaşmazlığı yüzünden meydana geldiğini söyledi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan M.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN