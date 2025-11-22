Samsun'da Minibüs-Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsün, önünde seyreden tırın römorkuna arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, Rize Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Gökmen Akçam hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Akçay Mahallesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabit B. (53) yönetimindeki 53 EK 137 plakalı minibüs, Selçuk A. (38) yönetimindeki 52 AFF 543 plakalı tırın 52 AFF 542 plakalı römorkuna arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, minibüste yolcu olarak bulunan Gökmen Akçam'ın (49) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Sabit B. ve tır sürücüsü Selçuk A., ilk müdahalelerinin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Gökmen Akçam'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN